Can Borcu dizisinin yayın tarihi açıklandı: Can Borcu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

CAN BORCU KONUSU



Onur Uğraş‘ın ise yazdığı dizide bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, birbirinin içine geçen hikayeleri anlatılacak. Bir yanda babalarını kaybetmiş üç gence babalık yapmaya çalışan mimar Serkan (Bülent İnal), bir yanda babalarının ölümüyle sarsılan evlatlarını hayatta tutmaya çalışan Handan’ın (Ebru Özkan) hikayesi etkileyici bir dille ele alınacak.