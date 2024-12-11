Can Borcu dizisinin yayın tarihi açıklandı: Can Borcu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Aile, sadakat ve sırlar üzerine bir hikayeyi ekrana taşıyacak olan Can Borcu dizisinin yayın tarihi açıklandı. NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı dizisi Can Borcu'nun merakla beklenen yayın tarihi yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Peki, Can Borcu dizisi ne zaman başlayacak? Can Borcu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Can Borcu dizisi 21 Aralık Cumartesi akşamı seyirciyle buluşacak. Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp‘in üstlendiği Can Borcu’nda Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete başrolleri paylaşıyor. Semih Bağcı’nın yönettiği dizide başlıca rolleri Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen oynuyor.
CAN BORCU KONUSU
Onur Uğraş‘ın ise yazdığı dizide bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, birbirinin içine geçen hikayeleri anlatılacak. Bir yanda babalarını kaybetmiş üç gence babalık yapmaya çalışan mimar Serkan (Bülent İnal), bir yanda babalarının ölümüyle sarsılan evlatlarını hayatta tutmaya çalışan Handan’ın (Ebru Özkan) hikayesi etkileyici bir dille ele alınacak.
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