Caner Kurtaran "Hudutsuz Sevda"nın Binbaşı'sı oldu: Caner Kurtaran kimdir?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Öztürk’ün yönettiği MedYapım imzalı Hudutsuz Sevda'nın kadrosuna Caner Kurtaran “Binbaşı” rolüyle dahil oldu. Bu arada tabii platformu için Makedonya’da çekilen “Beyaz Zambak” dizisinde rol alan Caner Kurtaran bir günlüğüne gelip Hudutsuz Sevda’nın çekimine katıldı. İlerleyen bölümlerde yeniden ekibe dahil olacak.



CANER KURTARAN KİMDİR?



26 Ekim 1978 İstanbul doğumlu olan Caner Kurtaran, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim almaya başlamıştır. Birinci sınıfı bitirdikten sonra kaydını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda iki yıl sözleşmeli olarak çalışmıştır. Kurtaran, kamera önü oyunculuğa 1999 yılında “Yılan Hikayesi” dizisinde hırsız rolüyle başlamıştır. Daha sonra “Yaprak Dökümü”, “Huzur Sokağı”, “Aşk ve Ceza”, “Kalbimdeki Deniz”, “Kimse Bilmez”, “Biltmore Oteli”, “Adalet” gibi çok sayıda yapımda çeşitli roller üstlenmiştir. 2005 yılında “Kırık Kanatlar” adlı dizide Öğretmen Mehmet karakterine hayat verdi.