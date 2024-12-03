Caner Toygar Esra Erol'da programından ayrdıl mı, neden yok? Sosyal medyadan duyurdu

"Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla tanınan Caner Toygar, bir süre izdivaç programlarında yer aldıktan sonra Esra Erol'da programında muhabirlik yapmaya başlamıştı.Toygar, buradaki işinin yanı sıra Esra Erol'a çıkan şahıslarla röportaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaşıyordu.

Caner Toygar son olarak programa veda ettiği haberleriyle gündem oldu. Toygar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.