Caner Toygar Esra Erol'da programından ayrdıl mı, neden yok? Sosyal medyadan duyurdu
Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran "Gelinim Olur Musun?" yarışması ile tanınan Caner Toygar uzun süreden beri de Esra Erol’da programında muhabirlik yapıyordu. Toygar'ın programda görülmemesi soru işaretlerine neden oldu. Peki, Caner Toygar Esra Erol'da programından ayrdıl mı, neden yok?
"Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla tanınan Caner Toygar, bir süre izdivaç programlarında yer aldıktan sonra Esra Erol'da programında muhabirlik yapmaya başlamıştı.Toygar, buradaki işinin yanı sıra Esra Erol'a çıkan şahıslarla röportaj yaptığı anları YouTube kanalında paylaşıyordu.
Caner Toygar son olarak programa veda ettiği haberleriyle gündem oldu. Toygar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından Esra Erol'da programından ayrıldığını açıklayan Caner Toygar, ayrıca iş aradığını belirtti.
Toygar, yaptığı paylaşımda "Programdan ayrılma kararı aldım herkese teşekkür ederim… Yeni iş tekliflerine açığım.. Rızkı veren ALLAH." ifadelerini kullandı
Toygar bir başka paylaşımındaysa, "Kibrin hasmı Allah'tır. Şan, şöhret, makam, mevki hepsi gelip geçicidir. Kimse kimseden üstün ya da sıradan değildir. Dikkat edin Hak sizi hür yaratmışken, hırs sizi kül etmesin" ifadelerine yer verdi.
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