Çarpıntı başlıyor: Yayın tarihi belli oldu
Star TV'nin OGM Pictures imzalı yeni dizisi Çarpıntı için geri sayım başladı. Merakla beklenen Çarpıntı'nın yayın tarihi belli oldu.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Çarpıntı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.
Bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak Çarpıntı, 7 Eylül Pazar akşamı başlıyor.
Dizide Deniz Çakır Hülya'ya, Kerem Bürsin Aras'a, Lizge Cömert Aslı'ya, Sibel Taşçıoğlu ise Tülin karakterine hayat verecek.
ÇARPINTI OYUNCULARI KİMLER?
Çarpıntı dizisinin kadrosunda; Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi isimler yer alıyor.
Çarpıntı ilk bölümüyle 7 Eylül Pazar akşamı saat 20:00'de Star'da...
ÇARPINTI DİZİSİNİN 3. TANITIMI
