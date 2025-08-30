Çarpıntı başlıyor: Yayın tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’nin senaryosunu kaleme aldığı Çarpıntı dizisinin yayın günü ve tarihi belli oldu.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Çarpıntı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak Çarpıntı, 7 Eylül Pazar akşamı başlıyor.

Dizide Deniz Çakır Hülya'ya, Kerem Bürsin Aras'a, Lizge Cömert Aslı'ya, Sibel Taşçıoğlu ise Tülin karakterine hayat verecek.