Çarpıntı dizisinden ilk tanıtım: Seni hayatta tutan kalp benim kızımın

Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı dizisinin çekimleri devam ediyor.

Tanıtımda; evladını kaybeden Tülin'in kızının kalbini taşıyan Aslı ile karşı karşıya gelmesi ve "Seni hayatta tutan kalp benim kızımın kalbi ama artık sende atıyor" demesi dikkat çekti.

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

Kadrosunda Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimlerin yer aldığı Çarpıntı çok yakında Star'da...