Çarpıntı dizisinden ilk tanıtım: Seni hayatta tutan kalp benim kızımın
Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı'nın çekimleri devam ediyor. OGM Pictures imzalı Çarpıntı'nın ilk tanıtımı yayınlandı.
Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu "Çarpıntı" için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice’den oluşan senaryo grubu tarafından kaleme alınan Çarpıntı dizisinin çekimleri devam ediyor.
"ONUN KALBİ ARTIK SENDE ATIYOR"
Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in paylaştığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Tanıtımda; evladını kaybeden Tülin'in kızının kalbini taşıyan Aslı ile karşı karşıya gelmesi ve "Seni hayatta tutan kalp benim kızımın kalbi ama artık sende atıyor" demesi dikkat çekti.
İŞTE ÇARPINTI DİZİSİNİN İLK TANITIMI
Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.
Kadrosunda Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi isimlerin yer aldığı Çarpıntı çok yakında Star'da...
