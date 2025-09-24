Çarpıntı'nın Aras'ı Kerem Bürsin setten paylaştı

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Çarpıntı, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Çarpıntı, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Dizinin Aras'ı Kerem Bürsin, Çarpıntı'da Aslı karakterine hayat veren Lizge Cömert ile setten paylaşım yaptı.

Kerem Bürsin, partneriyle aynı arabada sahne çektikleri anı gözler önüne serdi. Lizge Cömert'in keyifli halleri dikkat çekti.