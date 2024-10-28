Çelişkili ifadeleri gündem olmuştu: Müge Anlı'daki Seyfi Birbir öldü mü?
Öz oğlunu ortadan kaybolmakla suçlanan Seyfi Birbir, Müge Anlı'daki çelişkili ifadeleriyle dikkat çekmişti. Art arda yaptığı açıklamalar ardından çıkmaza giren Birbir intihar girişimin bulunmuştu. İkinci kez intihar teşebbüsünde bulunan Seyfi Birbir'den kötü haber geldi. Peki, Müge Anlı'daki Seyfi Birbir öldü mü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz haftalarda oğlunu aramak için katılan Hacer Çınaroğlu ve şüphelendiği eski eşi Seyfi Birbir damga vurmuştu. 30 yıldır kayıp olan oğulları Serdar'ı kaybetmekle suçlanan baba Seyfi Birbir'in çelişkili açıklamalarda bulunması ve tutarsız tavırları dikkat çekmişti.
İlk olarak "Çocuğu evlatlık verdim" diyen Seyfi daha sonrasında "İzmir Fuar'ına bıraktım" demişti. Günlerce fuar alanından bilgi toplanmaya çalışılmış olsa da ortaya hiçbir tanık çıkmamıştı. Çıkmaza giren Seyfi, son olarak "15 yıldır oğlumla görüşüyorum, programa getireceğim" dedikten sonra kendine zarar vermişti.
SEYFİ BİRBİR ÖLDÜ MÜ?
Taburcu edildikten sonra Sakarya'daki evine giden Seyfi Birbir ikinci kez intihar girişiminde bulundu. Birbir, Kurtbeyler Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesindeki ceviz ağacında ipe asılı halde bulundu. Seyfi Birbir'in oğlunu bakkala gönderdikten sonra sonra evinin bahçesinde intihar ettiği öğrenildi. 112 sağlık ekipleri, Birbir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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