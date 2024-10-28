Çelişkili ifadeleri gündem olmuştu: Müge Anlı'daki Seyfi Birbir öldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz haftalarda oğlunu aramak için katılan Hacer Çınaroğlu ve şüphelendiği eski eşi Seyfi Birbir damga vurmuştu. 30 yıldır kayıp olan oğulları Serdar'ı kaybetmekle suçlanan baba Seyfi Birbir'in çelişkili açıklamalarda bulunması ve tutarsız tavırları dikkat çekmişti.

İlk olarak "Çocuğu evlatlık verdim" diyen Seyfi daha sonrasında "İzmir Fuar'ına bıraktım" demişti. Günlerce fuar alanından bilgi toplanmaya çalışılmış olsa da ortaya hiçbir tanık çıkmamıştı. Çıkmaza giren Seyfi, son olarak "15 yıldır oğlumla görüşüyorum, programa getireceğim" dedikten sonra kendine zarar vermişti.

