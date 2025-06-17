Cem Karcı paylaştı: Sahipsizler ekibinden sezona veda karesi

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler dizisinin yönetmeni Cem Karcı, ilk sezonun son set gününde çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Cem Karcı paylaştı: Sahipsizler ekibinden sezona veda karesi

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizisi çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu alan Sahipsizler, 18 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 28'inci bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Cem Karcı paylaştı: Sahipsizler ekibinden sezona veda karesi - 1

Dün son ilk sezonun son sahnelerini çeken ekibinden yeni bir kare geldi. Dizinin yönetmeni Cem Karcı, ekip arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

"YAZ SONU GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Cem Karcı, set karesine "Son karne günü! Yaz sonu görüşmek üzere!" notunu düştü. Ünlü yönetmenin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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