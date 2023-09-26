Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Türkiye 2019 şampiyonu Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli?

Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye All Star yarışmasının izleyiciler tarafından sorgulanan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. 2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye'de şampiyon olma başarısını gösteren Cemre Uyanık, yarışmanın ilk kadın şampiyonudur. Sosyal medyada, başarılı yarışmacı Cemre Uyanık'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Türkiye All Star yarışmacısı Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli?

Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Türkiye 2019 şampiyonu Cemre Uyanık kaç yaşında, nereli?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı. Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı.

Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu.

Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye şampiyonu olan ilk kadın yarışmacıdır.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...