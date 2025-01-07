Cengiz Han Destanı filmi nerede çekildi? Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kimler?

Cengiz Han'ın Yükselişi ve Birleşik Krallık'ta Moğol: Cengiz Han'ın Gücünün Yükselişi olarak da bilinen, Sergei Bodrov tarafından yönetilen, daha sonraları Cengiz Han olarak bilinen Temüjin'in erken yaşamını konu alan 2007 yapımı epik bir filmdir. Hikâye, Bodrov ve Arif Aliev tarafından yazılan bir senaryodan tasarlandı. Yapımcılığını Bodrov, Sergei Selyanov ve Anton Melnik'in üstlendiği filmin başrollerinde Tadanobu Asano, Sun Honglei ve Chuluuny Khulan yer alıyor. Mongol kaçırılmayı, akrabalığı ve savaşın sonuçlarını araştırıyor.



CENGİZ HAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Çekimler esas olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nde, özellikle İç Moğolistan'da (Moğol özerk bölgesi) ve Kazakistan'da yapıldı.



CENGİZ HAN FİLMİ KONUSU



“Moğol” üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin’in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir. Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin’i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler.

