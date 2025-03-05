Cenk Torun ile aşk yaşadığı iddia edildi: Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında?



Mahassine Merabet, 24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta doğmuş bir oyuncudur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Fas'ta geçiren Merabet, ilk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.



Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelen Merabet, Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Türkiye'de bulunduğu süre zarfında Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi alarak Türkçesini geliştirdi.



Mahassine Merabet, 2022 yılında Kanal 7'de yayımlanan "Esaret" adlı dizide başrol oynayarak televizyon sektörüne adım attı. Bu dizide canlandırdığı "Hira' karakteri ile tanındı.



Çok dilli bir yeteneğe sahip olan Merabet, Arapça, Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.