Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu
Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Ailece izlenebilecek duygusal ve etkileyici bir hikâyeyi anlatan yeni dizinin hazırlıkları tamamlandı.
Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma hikâyesinin anlatıldığı “Cennetin Çocukları” dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un başrolde yer aldığı Cennetin Çocukları 15 Eylül'de ekranlara merhaba diyecek.
Duvarı aşamayan İskender’in hikâyesi
Yıllarca “duvarın bu tarafında” azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini “duvarın diğer tarafında” bulur. Özlemini çektiği sıcacık bir aile ortamına kavuşan İskender’in, tekinsiz sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan yolculuğu ekrana taşınacak.
Cennetin Çocukları’nın oyuncu kadrosu ise şu şekilde:
İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin , Adem, Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen).
