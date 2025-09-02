Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu

Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kâmil olma hikâyesinin anlatıldığı “Cennetin Çocukları” dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur'un başrolde yer aldığı Cennetin Çocukları 15 Eylül'de ekranlara merhaba diyecek.



Duvarı aşamayan İskender’in hikâyesi



Yıllarca “duvarın bu tarafında” azılı bir mafya üyesi olarak yaşayan İskender (İsmail Hacıoğlu), bir gün kendini “duvarın diğer tarafında” bulur. Özlemini çektiği sıcacık bir aile ortamına kavuşan İskender’in, tekinsiz sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan yolculuğu ekrana taşınacak.