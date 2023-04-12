Ceyda Düvenci'ye konuk olan İbrahim Büyükak: Babalık bana çok iyi geldi

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu İbrahim Büyükak’ı konuk etti.



Düvenci'nin “Çocukluktan beri yakın arkadaşın olan Eser Yenenler, kendini sakin biri olarak tanımlamıştı. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun?” sorusuna Büyükak, “Ben daha pozitif ve eğlenceliyimdir. Tartışma olduğunda tartışırım da hiç çekinmem. Duygularını çok belli ederek yaşayan bir insanım” diye yanıt verdi.



“Eser ile çok güzel arkadaşlığınız var. Arkadaşlık bağlarınız çok kuvvetli olduğu için birbirinizden etkilenir misiniz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"BABALIK BANA ÇOK İYİ GELDİ"



“Eser 29 yıllık arkadaşım. 10 yaşından beri birlikte büyüdük. Şimdi herkesin kendi hayatı olduğu için çok bir araya gelemesek de tabii birbirimizden etkileniyoruz. Eser ikinci kez baba oldu ve kendince geliştirdiği formülleri var. Eser’e ve bana babalık meselesi çok iyi geldi.”

Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan ünlü oyuncu, “17 yaşımdan beri Nurdan’la birlikteyiz. Lise son sınıfta tiyatrodaydım. Nurdan aktivite olsun diye küçük bir rolde oynuyordu, o sayede tanıştık. Sonra arkadaşlık, sevgililik, evlilik ve çocuk…” ifadesini kullandı.

Film çekmenin zorlukları hakkında konuşan Büyükak, “Bütün filmlerimi kendim yazdım. Eskiden yaptığımız programda çoğunlukla yazar olarak bir dokunuşum vardı, çünkü ekibe oyuncu olarak değil yazar olarak girdim. Sonrasında talk show’a çok iyi bir şekilde başladık. Hayallerimde talk show yapan biri olmak yoktu. İlk filmim olan Küçük Esnaf’ı da o zaman yazdım. Talk show'u bitirdiğimiz zamanda Yol Arkadaşım’ı yazdım. Yol Arkadaşım filmi sinemada hatırı sayılır bir gişe yapınca işim iyice o yöne doğru evrildi" diye konuştu.



“Film yazma süreci kendine bütün zamanı azap ettiğin bir dönem oluyor" diyen Büyükak, "Yazım sürecinde yazmak dışında başka bir iş yaptığım zaman kendimi heba ediyorum” şeklinde konuştu.

