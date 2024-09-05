Cici Babam nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Cici Babam konusu ve oyuncu kadrosu)

Cici Babam filmi 5 Eylül Perşembe günü izleyicilerle buluşacak. Meltem Bozoflu'nun yönettiği "Cici Babam", babaları öldükten sonra annelerinin yeni bir eş bulmasını hazmedemeyen üç yetişkin kardeşin, kendini aileye kabul ettirmeye çalışan "cici baba"yı engellemeye çalışmasını konu ediniyor. 20 Nisan 2018 tarihinde ilk kez gösterime giren filmin kadrosunda birçok isim yer alıyor.



CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?



Cici Babam filminin çekimlerinin büyük bölümü Köyceğiz'de ve Muğla'nın farklı yerlerinde gerçekleştirildi.



CİCİ BABAM KADROSU



Onur Atilla, , Özgün Aydın, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Derya Karadaş'ın başrollerini paylaştığı Cici Babam filminin kadrosunda; Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Aslı İnandık, Alper Kul, Yasemin Çonk, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğluİrem Sak, Defne Yalnız, Kuvvet Yurdakul, Ayhan Sicimoğlu ve Kayhan Yıldızoğlu yer alıyor.



CİCİ BABAM KONUSU



Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?