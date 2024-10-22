Cici Babam oyuncuları kimler? Cici Babam filmi nerede çekildi?

Cici Babam filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Cici Babam kadrosu ve konusunu araştırıyor.

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?



Cici Babam filminin çekimlerinin büyük bölümü Köyceğiz'de ve Muğla'nın farklı yerlerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM OYUNCULARI



Onur Atilla, Özgün Aydın, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Derya Karadaş'ın başrollerini paylaştığı Cici Babam filminin kadrosunda; Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Aslı İnandık, Alper Kul, Yasemin Çonk, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğluİrem Sak, Defne Yalnız, Kuvvet Yurdakul, Ayhan Sicimoğlu ve Kayhan Yıldızoğlu yer alıyor.



CİCİ BABAM KONUSU



Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?