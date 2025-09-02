Çimen (Selin Türkmen) "Kızılcık Şerbeti"ne geri dönüyor

Ekran macerasında üç sezonu geride bırakan Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon ilk bölümü 12 Eylül’de ekrana gelecek. Kıvılcım’ın anne olacağı, Erkan Avcı’nın muhteşem bir giriş yapacağı dizide kısa bir zaman atlaması yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tansiyonun iyice yükseleceği diziye ayrılan bir oyuncu da geri dönecek. Kıvılcım Arslan’ın yurt dışına giden kızı Çimen Arslan ekibe 5. bölüm itibariyle yeniden katılacak.

"SENARYO BUNU GEREKTİRİYORDU"



Kızılcık Şerbeti'nden ayrılış sebebini açıklayan Türkmen "Yapımla ortak karardı. Senaryo bunu gerektiriyordu. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.



SELİN TÜRKMEN ÖZGEÇMİŞİ



Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Hukuk eğitimi sırasında yöneldiği oyunculuk kariyerine dijital platform projesiyle ilk adımını attı; ardından BKM çatısı altında Yılmaz Erdoğan’dan drama ve oyunculuk eğitimi aldı ve BKM Mutfak tiyatrosunda sahneye çıktı. Dizi sektöründeki önemli çıkışını "Sen Çal Kapımı" (2020) dizisiyle yaptı.



Ardından "Kızılcık Şerbeti" (2022–2023) dizisinde “Çimen” karakterine hayat vererek geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. 2024 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Karadut" dizisinde “Aslı Erdem” rolünü üstlendi.



Ayrıca gençlik-romantik filmi "3391 Kilometre" (2024) filminde "Buse" karakteriyle sinema alanına da adım attı.



