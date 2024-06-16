Çok Akustik programının konukları kimler?

Çok Akustik 12. ve 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı "Çok Akustik" programında her bölümde ayrı bir ünlü ismi ağırlayacak, sohbet ve müzik bir arada olacak. Çok Akustik bayramın 1. ve 2. günü saat 22.30'da izleyicilerle buluşacak.

ÇOK AKUSTİK KONUKLARI KİMLER?



Ercan Saatçi'nin sunduğu Çok Akustik programının 12. Bölüm konuğu Elif Buse Doğan ve Yılmaz Erdoğan, 13. Bölüm konuğu ise Sıla olacak.