Çöp Adam dizisi bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam'ın 17. bölüm tarihi yayınlanan fragmanlarla duyuruldu. Geçtiğimiz hafta BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD maçı nedeniyle yayınlanmayan Çöp Adam, 19 Nisan 2023 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.
ÇÖP ADAM 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri’yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri’nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar. Funda’nın Meryem’e verdiği bir bilgi, yalıdan birinin kovulmasıyla sonuçlanır. Berrin sonunda ev işini çözmeye karar verir ve Seko’nun da desteğiyle bir ev tutar. Tamer ise bunu öğrendiğinde fevri bir hamleyle Berrin’i çok kızdıracak bir emrivaki yapar.
Ahu, Selim’le aralarını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan gerçekler her şeyi altüst eder. Bu sırada Tamer şirketteki toplantıyı kaçırdığı için Arjantinli bir şirketle büyük bir anlaşmayı kaybederler. Arjantinlilerle bir akşam yemeği ayarlar ancak bu yemek beklediği gibi gitmez. Şirketin temsilcisinin davranışları ve gelen sürpriz misafirin ardından yaşananlar, Tamer’in bugüne kadar görmediğimiz bir yönünü ortaya çıkartacaktır.