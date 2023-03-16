Çöp Adam dizisinde Peri'nin çocukluğunu canlandıran isim merak konusu oldu: Yıllar sonra bir araya geldiler

Mayra Narin’in yolu Elçin Sangu ile 6 yıl aranın ardından tekrar kesişti. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde Sangu'nun hayat verdiği Defne'nin kızını oynayan küçük oyuncu, Çöp Adam'ın kadrosuna katıldı. Mayra Narin dizide Peri'inin çocukluğunu canlandırıyor.
Mayra Narin, 2015-2017 yılları arasında iki sezon yayınlanan ve 69 bölüm süren Kiralık Aşk dizisinin final bölümünde yer almıştı. Ömer ve Defne çiftinin kızlarını canlandıran oyuncu, Elçin Sangu'ya benzerliğiyle adından söz ettirmişti.