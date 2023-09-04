Çöp Adam dizisine iki yeni oyuncu

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapmıştı. İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan Çöp Adam'ın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı.
Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı "Çöp Adam" dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu "Çöp Adam"ın oyuncu kadrosuna; Derya Alabora ve Aytek Şayan katıldı. Alabora dizide “Viran” rolünü canlandırırken, Şayan da "Sarp" karakterine hayat verecek.
ÇÖP ADAM'IN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Çöp Adam dizisinin sezon finaline; Tamer ile Peri'nin bebeğini İpek ve Elit'in kaçırması damga vurdu. İşte Çöp Adam 25. bölümde yaşananlar...
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