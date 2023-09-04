Çöp Adam dizisine iki yeni oyuncu

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisinin yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Star TV'de çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan diziye iki yeni oyuncu katıldı.

Çöp Adam dizisine iki yeni oyuncu

Star TV'nin sevilen dizisi , 14 Haziran akşamı yayınlanan 25. bölümüyle sezon finali yapmıştı. İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan Çöp Adam'ın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı.

Başrollerinde ve 'ın yer aldığı "Çöp Adam" dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

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Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu "Çöp Adam"ın oyuncu kadrosuna; Derya Alabora ve Aytek Şayan katıldı. Alabora dizide “Viran” rolünü canlandırırken, Şayan da "Sarp" karakterine hayat verecek.

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ÇÖP ADAM'IN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çöp Adam dizisinin sezon finaline; Tamer ile Peri'nin bebeğini İpek ve Elit'in kaçırması damga vurdu. İşte Çöp Adam 25. bölümde yaşananlar...

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