Çöp Adam ilk bölümüyle en çok konuşulan dizi oldu

Dün yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada zirveden düşmeyen Çöp Adam, çarpıcı hikayesi ve oyuncu performanslarıyla hem Türkiye hem de global gündeminde uzun süre yer aldı. #ÇöpAdam etiketi dizinin yayını süresince TT listesinde en üst sıralarda yerini aldı.



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetiği Çöp Adam, her çarşamba Star ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.



ÇÖP ADAM 2. BÖLÜM FRAGMANI