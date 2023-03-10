Çöp Adam sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

Star’ın sevilen dizisi 'Çöp Adam', çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle Twitter’da yayın saatleri içerisinde en çok konuşulanlar arasına girdi.



Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı ‘Çöp Adam’ hakkında gün boyunca 48 bin 893 ileti paylaşıldı.



Dizinin ilgi ile izlenen 13'üncü bölümüne Tamer’in Berrin’i evden kovması damga vurdu.



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınan ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği 'Çöp Adam' her çarşamba Star’da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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