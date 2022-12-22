Çöp Adam'a seyircinin ilgisi yüksek

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Star TV’nin yeni dizisi Çöp Adam, dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümüyle AB kategorisinde ikinci oldu.

Çöp Adam'a seyircinin ilgisi yüksek

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Çöp Adam'ın 5. bölüm ön izlemesi yayınlandı: Bitti, özgürsün artık

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, Star TV'nin yeni dizisi , 21 Aralık akşamı yayınlanan dördüncü bölümüyle büyük ilgi gördü.

Başrollerinde ve ’nun yer aldığı dizi, AB kategorisinde ikinci oldu.

Çöp Adam'a seyircinin ilgisi yüksek - 1

Kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çöp Adam’ın dördüncü bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı.

ÇÖP ADAM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Berrin'in gerçeklerin peşine düşmesi ve Tamer ile Peri’nin Cunda kaçamağı damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Çöp Adam her çarşamba Star’da yayınlanıyor.

ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

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