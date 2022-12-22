Çöp Adam'a seyircinin ilgisi yüksek

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam, 21 Aralık akşamı yayınlanan dördüncü bölümüyle büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, AB kategorisinde ikinci oldu.



Kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çöp Adam’ın dördüncü bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı.



ÇÖP ADAM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖZETİ



Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Berrin'in gerçeklerin peşine düşmesi ve Tamer ile Peri’nin Cunda kaçamağı damga vurdu.



Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Çöp Adam her çarşamba Star’da yayınlanıyor.



ÇÖP ADAM 5. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ