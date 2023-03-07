Çöp Adam'da Peri'nin annesi İpek ortaya çıkıyor: Lila Gürmen kimdir?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisinde Peri'nin annesi İpek ortaya çıkıyor.



Lila Gürmen'in hayat vereceği İpek karakteri, 14. bölümde Çöp Adam'ın hikayesine dahil olacak.



Lila Gürmen kimdir, kaç yaşında?



Lila Gürmen, 1966 yılında Ankara’da doğdu. Almanya’nın Norderney Adası’nda büyüdü. Liseyi bitirdikten sonra Viyana’ya yerleşti. Oyunculuk, tiyatro ve şan eğitimini Viyana Franz Schubert konservatuarında 1989 yılında tamamladı. Daha sonra ABD’nin Los Angeles şehrinde Cheryl Franklin, M. K. Lewis ve Margie Harber Stüdyo’dan kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. İsviçre televizyonunda ‘Eine Frau für Alfi’ filminde ilk kez başrolde yer alan Gürmen, sonrasında peş peşe Almanya ve Avusturya’da birçok film, dizi ve tiyatro oyununda oynadı. Türkiye televizyonlarında ise ilk defa Kadir İnanır’la birlikte ‘İzmir Çetesi’ adlı dizide izleyici karşısına çıktı. Sonrasında ‘Firar’, ‘Karadayı’, ‘Hatırla Gönül’, ‘Aşk ve Gurur’ ve ‘Ağlatma Anne’ adlı dizilerde rol aldı. Başarılı oyuncunun ekran kariyeri İclal rolünü oynadığı ‘Zemheri’ ile devam ediyor.



Lila Gürmen’in Oynadığı Diziler



Ağlama Anne / Nedret / 2018

Aşk ve Gurur / Şevval / 2017

Hatırla Gönül / Hatice / 2015

Karadayı / Kerime / 2012-2015

Firar / Mahur Hanım / 2011-2012