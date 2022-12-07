Çöp Adam'ın Seko'su Ali Yoğurtçuoğlu kimdir?

Ali Yoğurtçuoğlu,19 Mayıs 1984 tarihind İzmir'de doğdu. 2002’de Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2004 senesinde Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'na giriş yaptı. 2010 senesinde Anton Çehov'un İvanov adlı karakterini "intihar olgusu" bağlamında inceleyip, sahneleyerek mezun oldu. Tiyatroda disiplinler arası ilişkilere önem verip mekan tiyatrosu ve fiziksel tiyatro ile ilgili çeşitli atölyelere katıldı.



Devlet Tiyatroları, çeşitli özel tiyatrolarda rol aldıktan sonra İstanbul'a yerleşip televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol almaya başladı. Yer aldığı dizilerden bazıları “Menajerimi Ara”, “Benim Tatlı Yalanım”, “Jet Sosyete”, “İçimdeki Fırtına”, “Kara Kutu”, “Bana Artık Hicran De”, “Küçük Hesaplar”; filmlerden bazıları ise “Öldür Beni Sevgilim”, “Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü”, “Olanlar Oldu”, “Yok Artık”, “Behzat Ç. Ankara Yanıyor”. Ayrıca 2021 yılında BluTV’de yayınlanan “Acans” ve Gain’de yayınlanan “Ex Aşkım” internet dizilerinde yer aldı.



Yoğurtçuoğlu tiyatro alanında ise 2018 yılında rol aldığı “Kayıp El” tiyatro oyunuyla Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu Ödülü”nü kazandı.



Son olarak 2022 yılında Gain’de yayınlanan “10 Bin Adım” dizisinin ikinci sezonunda rol aldı.



Filmografi

10 Bin Adım (İnternet Dizisi 2022)

Ex Aşkım (İnternet Dizisi 2021)

Acans (İnternet Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (TV Dizisi 2020)

Benim Tatlı Yalanım (TV Dizisi 2019)

Jet Sosyete (TV Dizisi 2019)

Öldür Beni Sevgilim (Film 2019)

Cingöz Recai (Film 2017)

İçimdeki Fırtına (TV Dizisi 2017)

Olanlar Oldu (Film 2017)

Yok Artık (Film 2015)

Kara Kutu (TV Dizisi 2015)

Zaman Makinesi 1973 (Film 2014)

Sürgün (TV Dizisi 2013)

Küçük Hesaplar (TV Dizisi 2012)



SEKO KARAKTERİ HAKKINDA



Tamer’in yetiştirme yurdundan arkadaşı yakışıklı bir genç adam. Öksüz ve yetim. Onun da okul hayatı Tamer gibi başarılı geçmiş. İşletme mezunu. Tamer’in sırdaşı, en güvendiği insan. Sözünün eri dürüst bir kişiliği var. Tamer şirketini kurduktan sonra birlikte çalışmaya başlamışlar. Gözü tok, çalışkan.