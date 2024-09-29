Dağ 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Başrollerinde, Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli ve Ahu Türkpençe'nin olduğu "Dağ 2" filmi 2016'da vizyona girmişti. İlk olarak 2012'de yayımlanan filmin devamı olan filmin kadrosunda ayrıca Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz, Ahmet Pınar, Emir Benderlioğlu, Açelya Özcan gibi isimler yer alıyor.

DAĞ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?



Film Ankara, Konya ve Adana'nın bazı bölgelerin gerçekleştirildi.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU

Birlikte nice badireler atlatan iki arkadaş Oğuz ve Bekir Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat geçirdikleri sakatlıklar sebebiyle reddedilirler. Bu konuşmaya tanıklık eden Veysel Gökmusa bu iki arkadaşı özel bir eğitime alır. İkili altı yıl boyunca zorlu eğitimlerden geçer, altı yılın sonunda özel bir görev için kod adı “Fırtına Getiren” olan Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timi’ne katılırlar. Timin özel görevi ise Kuzey Irak’ta bir terör örgütü tarafından kaçırılarak infaz edilecek olan gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarmak ve bölgeden çıkarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK’ın karşısında bu zorlu ve acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan karşıt güçler vardır.