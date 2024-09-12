Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? (Dedemin Fişi konusu ve oyuncuları)

Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor.

DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan "Dedemin Fişi" filminin çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.

DEDEMİN FİŞİ KONUSU

Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor. Çirci ailesinin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Ancak fişin çekilmesi gerçekleşmeden önce miras peşindeki çocuklar ve torunlar ölüm döşeğindeki adamın başına üşüşecektir.