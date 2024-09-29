Deha dizisinde Boran öldü mü? Deha dizisinde Boran'ı canlanduran Çağan Efe Ak ayrıldı mı?
Deha dizisinin ilk bölümü ardından Boran karakterinin akıbeti merak ediliyor. İzleyiciler, "Deha dizisinde Boran öldü mü? Deha dizisinde Boran'ı canlanduran Çağan Efe Ak ayrıldı mı?" sorularına yanıt arıyor.
Deha dizisi 22 Eylül Pazar günü izleyicilerle buluştu. Deha'nın 1. Bölümünde; Ailesine veda edip yola çıkan Devran, Boran'ı aramak için geri döndü. İskender'in evine gelip Boran'ı aradığı sırada acı bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Kardeşi Boran, vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. Devran, Boran'ın vurulmasıyla yıkıldı. Çağan Efe Ak'ın hayat verdiği Boran karakterinin akıbeti 29 Eylül tarihli bölümde netleşecek.
Çağan Efe Ak 6 Haziran 2007 İstanbul doğumlu İlk defa reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Çağan Efe Ak daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.
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