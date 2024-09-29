Deha dizisinde Boran öldü mü? Deha dizisinde Boran'ı canlanduran Çağan Efe Ak ayrıldı mı?

Çağan Efe Ak 6 Haziran 2007 İstanbul doğumlu İlk defa reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Çağan Efe Ak daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.