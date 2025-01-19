Deha dizisinde şaşırtan veda: Esme (Ahsen Eroğlu) Deha'dan ayrıldı mı?
Deha dizisi şaşırtan veda haberiyle gündem oldu. Aras Bulut İynemli'nin partneri Ahsen Eroğlu'nun kadroya veda edeceği haberi sosyal medyada yayıldı. Başrol oyuncularından birinin vedası ardından dizide yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
Pazar günleri ekrana gelen Deha dizisinde başrol oyuncularından biri ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ay Yapım imzalı dizinin kadın başrol karakterinden Esme’ye hayat veren Ahsen Eroğlu’yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Damla Serim’in yazdığı, Umut Aral’ın yönettiği dizi cephesinden sızan bilgilere göre hikâye değişiyor ve Ahsen Eroğlu ekibe veda ediyor.
ESME KARAKTERİ HAKKINDA
Esme, yüksek bir zeka ve öğrenme kabiliyetine sahip olmasına rağmen, baskıcı ve muhafazakar bir ailede büyümenin getirdiği duvar içinde sıkışan genç bir kadındır. Ona bu ev hayatında nefes aldıran tek kişi Devran ve ona olan sevgisidir. Bu sevgi onun için tüm acılara karşı en güçlü sığınaktır.
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