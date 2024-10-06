Deha dizisinin Aysel'i Seda Akman kimdir?

Aslı Seda Akman, 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir program sundu.



Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.



1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000–2004 yılları arasında Number One ve Dream TV’de farklı programlarda sunuculuk yaptı.



2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak atv'de yayımlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Acil Servis yer almaktadır.



2018 yılında Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.



AYSEL KARAKTERİ



Cesur’un annesidir. Para ve şehvetle şekillenmiş bir karaktere sahip olan Aysel, İskender’in gerçek eşidir. Her anlamda birbirlerini besleyen, kendilerinden başka kimseyi önemsemeyen karakterleri birbirine çok uyumludur. Aysel ve İskender güçlerini birleştirdiklerinde insanları sömürme konusundaki başarıları da kat kat artmaktadır.