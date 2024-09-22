Deha dizisinin Boran’ı Çağan Efe Ak kimdir?

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez'in başrollerini paylaştığı Deha dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Boran oldu. Devran’ın erkek kardeşi, Ceylan’ın ikizi Boran'a Çağan Efe Ak hayat verecek. Peki, Deha dizisinin Boran’ı Çağan Efe Ak kimdir?

Deha dizisinin Boran’ı Çağan Efe Ak kimdir?

Çağan Efe Ak 6 Haziran 2007 İstanbul doğumlu İlk defa reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Çağan Efe Ak daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.

BORAN KARAKTERİ HAKKINDA

Devran’ın erkek kardeşi, Ceylan’ın ikizi. Zengin bir hayatın hayalini kuran Boran, hiç görmediği babasının zengin dünyasının sunacağı imkanların peşinde.

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