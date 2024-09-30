Deha dizisinin Karga'sı Taner Rumeli kimdir?

Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermişti.



KARGA (YUSUF)



İskender’in azılı düşmanlarından biridir. Topal İhsan’ın oğludur, Hakim’in küçük kardeşidir. Yusuf, babasının fakir ailesini, zenginliğe taşımasını çocuk gözüyle izlemiştir. Topal İhsan, Yusuf’u tüm işlerinin başına geçirmek için yetiştirmiştir ve ailesinin gözdesidir.

