Deliha 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Vizyona girdiği dönemde adından söz ettiren yapımlardan olan Deliha 2'nin başrollerini Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil paylaşıyor. Üçlüye kadroda Derya Alabora, Esin Eden, Ali Çelik, Hülya Duyar, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü, Mehmet Er eşlik ediyor.



DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu alan film, Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde çekildi.

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU

Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.