Deniz Evin "Kuruluş Osman"a konuk oluyor (Deniz Evin kimdir?)

Kuruluş Osman'ın Osman beyi Burak Özçivit’le anlaşmanın bir sezon daha uzatılacağı ortaya çıkmıştı. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği diziye ünlü bir konuk oyuncu geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon “Yalnız Kurt” dizisinde rol alan Deniz Evin, “Kuruluş Osman”la el sıkıştı. Başarılı oyuncunun Bizans tekfurunu canlandıracağı ve konuk oyuncu olarak ekibe güç katacağı öğrenildi.



DENİZ EVİN KİMDİR?



1 Eylül 1983 tarihinde Kırşehir'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Genç oyuncunun ilk televizyon tecrübesi 2008 yılında rol aldığı Doludizgin Yıllar dizisi ile olmuştur. Daha sonra FOX’ta yayımlanan Unutma Beni adlı günlük dizi ile oyunculuk kariyerine devam eden genç oyuncunun, geniş kitleler tarafından tanınması ise Beni Affet dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile olmuştur. Aynı zamanda Fetih 1453 filminde başrol oynayan, tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Evin'in kardeşidir.



Deniz Evin "Beni Affet" dizisinde canlandırdığı Umut karakteri ile tanınmıştır. Ancak 2017 yılında sağlık problemleri sebebiyle diziden ayrılmıştır. Genç oyuncu "Beni Affet" dizisinde eski rol arkadaşı olan Gaye Turgut ile 2013 yılından bu yana evlidir.