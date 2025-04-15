Devrim Nas Kızılcık Şerbeti’ne konuk oluyor (Devrim Nas kimdir?)

Kızılcık Şerbeti dizisi 7 bölüm sonra sezonu kapatacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, Aydın Bulut’un yönettiği Gold Film imzalı diziye başarılı bir aktör renk katacak.



Özellikle Aslan rolüne hayat verdiği Doktorlar dizisiyle hafızalarda yer eden Devrim Nas Kızılcık Şerbeti’ne konuk olacak ve tiyatrocuya hayat verecek.



DEVRİM NAS KİMDİR?



Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Devrim Nas, 10 Ocak 1972, İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Yüksek lisansını aynı bölümde tamamladı. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera kurucularından. Her iki tiyatronun prodüksiyonlarında oyuncu olarak yer almıştır. Aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümünde eğitmenlik yapmaktadır. Uluslararası tiyatro festivallerine turneler yapmış ve pek çok workshopa katılmıştır.



Tiyatro sanatçısı olan Devrim Nas, aynı zamanda sinema ve dizi projelerinde yer almaktadır. Doktorlar dizisinde hayat verdiği Arslan karakteri ile sevilmiş, bu başarısı yeni projelerde devam etmektedir.