Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak?

"Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programı, 30 Mayıs 2025’te yayınlanan bölümle sezon finali yaptı ve yaz tatiline girdi.

DİDEM ASLAN'LA VAZGEÇME YENİ SEZON NE ZAMAN?

Ancak gelecek sezonun başlangıç tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Daha önceki sezonda program, 19 Ağustos'ta Show TV ekranlarına dönmüştü. Yani geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında, yeni sezonun ağustos ortası veya sonu civarında başlaması bekleniyor.