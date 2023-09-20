Dilberay kimdir, ne zaman öldü? Dilberay'ın hayat hikayesi

1981 yılında söylediği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazanan Dilberay, "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile fenomen haline geldi. Peki, Dilberay kimdir, ne zaman öldü? İşte Dilberay'ın hayat hikayesi

Dilberay kimdir, ne zaman öldü? Dilberay'ın hayat hikayesi

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Dilberay kimdir, ne zaman öldü? Dilberay'ın hayat hikayesi - 1

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

Dilber Ay, 29 Nisan 2019 yılında 63 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

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