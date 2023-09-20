Dilberay kimdir, ne zaman öldü? Dilberay'ın hayat hikayesi

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.



Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.



Dilber Ay, 29 Nisan 2019 yılında 63 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.