Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgileri derledik.

Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Dilek Taşı dizisi yeni tanıtımıyla gündeme geldi. 80’li yılların İstanbul’unda geçen dizinin ikinci tanıtımında Mustafa’nın (Salih Bademci) Figen’i (Hazal Subaşı) elinden tutarak yaşanan olaylardan uzaklaştırdığı sahneler çok konuşuldu.

Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler - 1

DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU

Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı başrolleri Ozan Dolunay‘la paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden ünlü isimler rol alıyor.

Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler - 2

Yayın tarihi henüz açıklanmayan Dilek Taşı'nın eylül ayında ekran macerasına başlaması bekleniyor.

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