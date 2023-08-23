Dilek Taşı dizisi ne zaman başlayacak? Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler

Dilek Taşı dizisi yeni tanıtımıyla gündeme geldi. 80’li yılların İstanbul’unda geçen dizinin ikinci tanıtımında Mustafa’nın (Salih Bademci) Figen’i (Hazal Subaşı) elinden tutarak yaşanan olaylardan uzaklaştırdığı sahneler çok konuşuldu.
DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU
Dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı başrolleri Ozan Dolunay‘la paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden ünlü isimler rol alıyor.
Yayın tarihi henüz açıklanmayan Dilek Taşı'nın eylül ayında ekran macerasına başlaması bekleniyor.
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