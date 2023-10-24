Dilek Taşı dizisinde flaş değişiklik: Hangi günler yayınlanacak?

Perşembe günü seyirciyle buluşan Pastel Film imzalı "Dilek Taşı" dizisinin yayın günü değişti. Dizi bu haftadan (7.bölüm) itibaren çarşamba gününe alındı. Pastel Film imzalı dizide Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz oynuyor.
DİLEK TAŞI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ömer, Figen’e Cemre’nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre’yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan’ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda’nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen’e söyleyecek mi? Mustafa ise farkında olmadan Figen’i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi