Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? (Dilek Taşı dizisinin konusu ve kadrosu)

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan Dilek Taşı, 1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.