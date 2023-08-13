Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? (Dilek Taşı dizisinin konusu ve kadrosu)

Dilek Taşı dizisinin tanıtımı izleyicilerle buluştu. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Dilek Taşı dizisi Pastel Film imzası ile yayınlanacak. Peki, Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Dilek Taşı dizisinin konusu ve kadrosu hakkında ayrıntılar...

Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? (Dilek Taşı dizisinin konusu ve kadrosu)

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan Dilek Taşı'nın başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. , 1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.

Dilek Taşı dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? (Dilek Taşı dizisinin konusu ve kadrosu) - 1

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan Dilek Taşı, 1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

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