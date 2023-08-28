Dilek Taşı dizisinin yayın tarihi belli oldu: Dilek Taşı ne zaman başlayacak? (Oyuncu kadrosu ve konusu)

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KADROSU

Dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.