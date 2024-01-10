Dilek Taşı'nda Figen'in annesi göründü: Fatma karakterine hayat veren Feride Çetin kimdir?

FERİDE ÇETİN KİMDİR?



Feride Çetin 1979 doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo, TV ve Sinema eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin şimdiki adı “Film Tasarımı” olan bölümünde sinema eğitimine devam etti. Okul sırasında MR pazarlama, kitap satma, arşivcilik, rehberlik, muhabirlik, editörlük dahil olmak üzere türlü işlerde halkla ilişkide bulundu. En çok yazmayı sevdi. Cumhuriyet’ten Radikal Kitap’a çeşitli yayın organlarında röportaj ve kültür-sanat yazıları yayınlandı.



“Mesafe”, “Deli Orman”, “Kule” gibi kısa filmlerini çekerken oyuncu yönetmeyi öğrenmesi gerektiğini düşünüp Şehir Tiyatroları Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’na başvurdu. Beklan Algan’ın “Arı saldırısı altında kalan aşçı kızı oyna!” komutunu duyunca içindeki arsız cüceyle tanıştı. TAL’de bir süre eğitim aldı. Ancak oyuncu olabileceğine inanmadı. İnternet haberciliği yaptı. Derken reji asistanı olmak için görüşmeye gittiği bir gün, o bücür cüce yine ortaya çıktı. “2 Genç Kız” filminin oyuncu kadrosuna dahil edildi. Filmin gösterime girdiği gün Digiturk dergisinde editör olarak işe başladı. FilmArtı, Empire, Roman Kahramanları gibi dergilerde yazdı. Kalemiyle kirasını ödeyemeyince televizyon dizilerine transfer oldu. “Rüya Gibi”, “Hatırla Sevgili”, “Son Ağa”, “İstiklal Şahin Bey”, “Yalancısın Sen”, “Aşk ve Ceza”, “Anneler ve Kızları”, “Eve Dönüş” dizilerinin yanı sıra “Gomeda”, “Ulak”, “Güzel Günler Göreceğiz”, “Aziz Ayşe”, “Taş Mektep”, “Lal”, “Put Şeylere”, “Manyak”, “Güven”, “Kim Mihri” filmlerinde rol aldı.



Yeteri kadar para biriktirdiğine inanıp Kuzey Afrika ve Amerika’da serüvenlere çıktı. Senaryo ve yaratıcı yazarlık seminerlerine devam etti. “Duyulur Dünyanın Şakası” adında bir öykü kitabı var. 2015’te Brooklyn Köprüsü’nün sol ayağına yazdığı “Ölmeden Kumbaracı50’de sahneye çıkayım”, dileği 2017’de gerçekleşti. “III.Richard” oyununda rol aldı. Halen “OT Dergi” ve “Arka Pencere Mecmua”da yazmayı sürdürüyor.

