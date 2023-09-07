Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hazal Subaşı yeni projesiyle gündeme geldi. Çukur dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Hazal Subaşı, Dilek Taşı dizisinde Figen karakterine hayat veriyor. Peki, Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk oyuncu, manken ve Miss Turkey 2015 üçüncüsü Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğdu. Ailesi Selanik göçmenidir. Küçükken annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. 13 yaşındayken babasını trafik kazası yüzünden kaybetti. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.


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