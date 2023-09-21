Dilek Taşı'nın Harun Rona'sı Ahmet Mark Somers kimdir?

AHMET MARK SOMERS KİMDİR?

Ahmet Mark Somers, 1959 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 1985 Haziran döneminde lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Ana Bilim Dalı Tiyatro - Oyunculuk Bölümünü bitirerek tamamladı.Lisans eğitimi sırasında, Çocuk Tiyatrosu, Çocukların Tiyatrosu, Tiyatro Pedagojisi, Kukla yapımı, Kukla oynatımı, Yaratıcı Drama, Pantomim, Slapstik (sakarlık), Eskrim, Beden dili, Gölge Tiyatrosu, Akrobasi eğitimlerini aldı.



Mezun olduğu yıl, Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde göreve başladı.Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik biriminde Coque Ekolü’nden gelen Daniel Holliger’den Clown (palyaço), Slapstik, Jongleur, Pantomim eğitimi aldı. Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda toplam 31 yıldır görev yapmaktadır.



Geştalt - Yu-Ki - Grotovski - Suzuki ses ve oyunculuk teknikleri üzerinde araştırma çalışmaları yaptı. Kendi geliştirdiği Şamanik temelli oyunculuk tekniğini, atölye çalışmalarında gruplarla paylaştı.



Yurtdışında (Stuttgart’ta) otantik özelliklerini koruyarak “Madımak” adlı Köy Seyirlik Oyununun derlemesini ve rejisini gerçekleştirdi. Aynı zamanda burada kendi geliştirdiği oyunculuk yöntem ve tekniği doğrultusunda atölye çalışmaları yaptı.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde üç yıl boyunca Diksiyon, Drama ve Eğitim Yöntemi Olan Dramatizasyon dersleri verdi. Uludağ Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yanı sıra üniversitenin tiyatro topluluğunu dört yıl çalıştırdı.

Ayrıca birçok kurum ve kuruluşta Diksiyon, Beden Dili, Liderlik Yaratıcı drama eğitimi verdi.



TOBAV’da üç yıl yönetim kurulu üyeliği ve sanat yönetmenliği yaptı. TOBAV’ın birçok sanatsal organizasyonunu gerçekleştirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Oyunculuk, Reji teknikleri, Yaratıcı Drama, Tiyatro Tarihi dersleri verdi ve bu kurumun Okullar Genel Müdürlüğünü, Genel Sanat Yönetmenliğini iki yıl boyunca sürdürdü. Devlet Tiyatrolarında oyunlarda oyuncu ve rejisör olarak görev aldı.