Dilek Taşı'nın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Dilek Taşı ekran macerasına başlıyor. Duygu yüklü sahnelerden oluşan tanıtımları sosyal medyaya da konu olan Dilek Taşı'nın kadrosunda ekranların tanıdık yüzleri yer alıyor. Peki, Dilek Taşı'nın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Dilek Taşı'nın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar...

Dönem dizisi Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe günü ekran macerasına başlayacak. İlk bölüm için geri sayım sürerken dizinin kadrosu ve konusu da araştırılmaya başlandı. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

Dilek Taşı'nın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar... - 1

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı'nın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Dilek Taşı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar... - 2

DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

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