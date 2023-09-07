Dilek Taşı’nın Sevda’sı Elif Doğan kimdir?

6 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dahil oldu.

Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti.

Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde "Zeynep" karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında yayımlanan Çukur dizisinde "Hale" karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Darısı Başımıza dizisinde "Öykü" karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında Gençliğim Eyvah adlı dizide "Azra" karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.

2021 yılında BluTV'de yayımlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide "Simge" karakterine hayat verdi. 2023 yılında tabii'de yayımlanan Altay isimli dizide "Su Kız" karakterini canlandırmıştır.