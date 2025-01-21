Dizilerin yeni bölümleri bu akşam yok

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya Otel yangını ardından bu akşam ekranlarda yer alacak olan ebirçok programa ara verildi. Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok sayıda markanın bu akşam saatlerinde yayınlanması için anlaştığı reklamları geri çektiğini belirterek, dizilerin tekrar bölümleriyle yayın yapmasının beklendiğini açıkladı.

Altuntaş, paylaşımında "Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor." ifadelerini kullandı.



