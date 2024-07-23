Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğu Demirkol'un hayatı ve kariyeri

Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1988'de Ankara'da dünyaya gelen, Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmindeki rolüyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.



Sosyal medya üzerinden paylaştığı güldürü videolarıyla oyunculuğa ufak adımlarını atan Demirkol, 2012'de "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasına katıldı.



Yetenekleriyle dikkat çeken Demirkol, komedyen Murat Gençoğlu tarafından keşfedilerek BKM Mutfak'a davet edildi. Bu davet, 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Açık Mikrofon" gösterisiyle taçlandı. Güldür Güldür adlı televizyon programında konuk olarak yer alarak kısa bir stand-up gösterisi sergileyerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşan başarılı komedyen, İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi, DasDas Sahne ve Torium Sahne, Ankara'da ise Yılmaz Güney Sahnesi gibi önemli sahnelerde tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.



Doğu Demirkol, 2018 yılında sinema kariyerine Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Ahlat Ağacı" filmiyle adım atmıştır. Ardından, Ali Atay'ın yönettiği "Ölümlü Dünya" filminde başarılı bir performans sergileyen sevilen oyuncu, 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan "Tutunamayanlar" dizisinde Tarık Şakrak karakterini canlandırarak televizyonda adından söz ettirmiştir. Reklam dünyasında Garanti BBVA ve Turkcell gibi markaların projelerinde yer aldı. 2021 yılında BluTV'de yayımlanan "Doğu" adlı dizisi ile internet platformlarındaki başarısını pekiştirmiştir. 2019 yılında "Parayı Tutamayan Adam" reklam filmleriyle beğeni toplayan Demirkol, 2021 yılında BluTV'nin "Doğu" dizisi ile "Men Of The Year" ödüllerinde "Yılın Komedyeni" seçildi.



"Maske Kimsin Sen?" yarışmasında jüri üyesi olarak yer aldı ve "Doğu Demirkol ile Alelade Show" adlı kendi talk show'unu hazırlayıp sundu.



2023 yılında BluTV'de yayınlanan "Doğu" dizisinin 2. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkan başarılı oyuncu, ayrıca TRT 1'de yayımlanan "Geleceğin Rotası" adlı sinema filminde başrolde yer aldı.



