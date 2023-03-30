Döndü Boztepe bulundu mu, cinayete mi kurban gitti? Döndü Boztepe olayının ayrıntıları

ı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin şüpheli kaybında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Öldürülmediği, kaçırıldığı söylenen yaşlı kadının evinin damında büyük bir bıçak ve sopa bulundu. Döndü Boztepe'ye ait bir kan izi arandı.Yaşlı kadının evinde bulunan bıçak için ailesi sonradan konulduğunu düşündü.

DÖNDÜ BOZTEPE'NİN KAYBINDAKİ İDDİALAR İkinci Sinan Sardoğan olarak anılan komşu Mehmet Tunç hakkında ortaya akıl almaz iddialar atıldı. Annesi yaşındaki kadını taciz ettiği iddia edilen Tunç ise, Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Afyonkarahisar'da kaybolan kadının 64 yıl sonra çocukluk aşkıyla yeniden görüştüğü ortaya çıktı. Döndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.Komşu Mehmet Tunç'un evinin çevresi de didik didik arandı.