Dönence dizisindeki Gülce karakteri dikkat çekti: Gülce kim, hastalığı (Asperger Sendromu) nedir?

Usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda barından Dönence’de Ülkü Hilal Çiftçi Asperger sendromlu Gülce karakterine hayat veriyor.
GÜLCE KARAKTERİ HAKKINDA
Gülce (17) özel gereksinimli bir bireydir. Özel durumu nedeniyle gürültü, yüksek ses, kaotik ortamlar, dokunulmakta ısrar edilmesi, mevcut ve alışkın olduğu düzenin değişmesi gibi birçok durumdan ajite olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üstün zekaya, resim ve ezber konusunda müthiş yeteneğe sahiptir.
ASPERGER SENDROMU NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?
Asperger Sendromu (AS) sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve stereotipik davranışlarla karakterize olan, otizmden farklı olarak dil ve bilişsel gelişimde gecikme görülmeyen bir bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde tanı konulmakla birlikte bazı vakalar erişkinlik döneminde tanı alabilmektedir.
ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ
Sosyal farkındalık eksikliği
Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği
Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk
Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)
Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak
Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması
Vücut dilini anlayamama
Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi
Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet
Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık
El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar
Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler
Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi
İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek
Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)
Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama
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