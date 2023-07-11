Dönence dizisindeki Gülce karakteri dikkat çekti: Gülce kim, hastalığı (Asperger Sendromu) nedir?

ASPERGER SENDROMU NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Asperger Sendromu (AS) sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve stereotipik davranışlarla karakterize olan, otizmden farklı olarak dil ve bilişsel gelişimde gecikme görülmeyen bir bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde tanı konulmakla birlikte bazı vakalar erişkinlik döneminde tanı alabilmektedir.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ



Sosyal farkındalık eksikliği



Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği



Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk



Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)



Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak



Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması



Vücut dilini anlayamama



Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi



Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet



Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık



El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar



Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler



Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi



İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek



Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)



Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama