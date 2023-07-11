Dönence dizisindeki Gülce karakteri dikkat çekti: Gülce kim, hastalığı (Asperger Sendromu) nedir?

Dönence dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Gülce oldu. Dizide Gülce karakterini Ülkü Hilal Çiftçi canlandırıyor. Peki, Dönence dizisinin öne çıkan isimlerinden Gülce kim, hastalığı ne?

Dönence dizisindeki Gülce karakteri dikkat çekti: Gülce kim, hastalığı (Asperger Sendromu) nedir?

Usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosunda barından Dönence’de Ülkü Hilal Çiftçi Asperger sendromlu Gülce karakterine hayat veriyor. 

GÜLCE KARAKTERİ HAKKINDA

Gülce (17) özel gereksinimli bir bireydir. Özel durumu nedeniyle gürültü, yüksek ses, kaotik ortamlar, dokunulmakta ısrar edilmesi, mevcut ve alışkın olduğu düzenin değişmesi gibi birçok durumdan ajite olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üstün zekaya, resim ve ezber konusunda müthiş yeteneğe sahiptir.

Dönence dizisindeki Gülce karakteri dikkat çekti: Gülce kim, hastalığı (Asperger Sendromu) nedir? - 1

ASPERGER SENDROMU NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Asperger Sendromu (AS) sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve stereotipik davranışlarla karakterize olan, otizmden farklı olarak dil ve bilişsel gelişimde gecikme görülmeyen bir bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde tanı konulmakla birlikte bazı vakalar erişkinlik döneminde tanı alabilmektedir. 

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

Sosyal farkındalık eksikliği

Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği

Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk

Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)

Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak

Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması

Vücut dilini anlayamama

Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi

Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet

Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık

El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar

Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler

Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi

İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek

Ses tonunu ayarlamada zorlanma (örneğin; yüksek sesle veya çok hızlı konuşurken aniden alçak sesle veya yavaş konuşma gibi)

Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama

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